Захарова: смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию в украинском конфликте

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможный приход к власти на Украине главнокомандующего ВС страны генерала Валерия Залужного вместо Владимира Зеленского никак не изменит ситуацию в украинском конфликте, все эти фигуры несамостоятельны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможный приход к власти на Украине главнокомандующего ВС страны генерала Валерия Залужного вместо Зеленского никак не изменит ситуацию в украинском конфликте, все эти фигуры несамостоятельны. Ее слова передало ТАСС.

«Возможная смена Зеленского на Залужного или на любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они из разряда марионеток в руках своих хозяев, это США, их сателлиты, Британия и так далее. Из этого круга выделять самостоятельную фигуру практически невозможно», — сказала Захарова.

Ранее Нарышкин заявил, что страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского.