В Касимове установили туристическую навигацию

Установили 25 информационных стендов с картой, 22 флаговых указателя, семь стел с контурами утраченных зданий, таблички на объектах культурного наследия и адресные таблички по программе проектирования туристского кода.

В Касимове появилась туристическая навигация. Об этом сообщает Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Установили 25 информационных стендов с картой, 22 флаговых указателя, семь стел с контурами утраченных зданий, таблички на объектах культурного наследия и адресные таблички по программе проектирования туристского кода. На этот проект Касимову на конкурсной основе выделили 210 миллионов рублей.

Над созданием указателей и стендов работали архитекторы и дизайнеры, работники культуры и сотрудники музеев. Собиралась историческая справка, тексты адаптировали для удобства восприятия.

Напомним, ранее в Рязани появилась навигация для пешеходов по новому дизайн-коду.