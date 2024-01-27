Мурашко: «болезнь X» не угрожает России из-за развитого здравоохранения

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что «болезнь X» — лишь гипотетическая угроза, но Россия готова и к ней, так как в стране хорошо развита система здравоохранения. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что «болезнь X» — лишь гипотетическая угроза, но Россия готова и к ней, так как в стране хорошо развита система здравоохранения. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

По словам Мурашко, российская система здравоохранения научилась быстро адаптироваться к подобным ситуациям.

«Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — пояснил он.

Глава Минздрава добавил, что всегда сохраняется необходимость быть готовым к более серьезным обстоятельствам и вспышкам различных заболеваний, и в России для этого делают все возможное.

Напомним, ранее Роспотребнадзор изучает все источники по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной «болезни X».