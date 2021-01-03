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Роспотребнадзор прокомментировал данные о новой смертельной болезни
Роспотребнадзор прокомментировал данные о новой болезни в Конго. В ведомстве изучают все источники по ситуации после сообщений о возможном возникновении новой смертельной «болезни X».

Роспотребнадзор изучает все источники по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной «болезни X». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум предупредил о риске появления смертельно опасной «болезни X». По его словам, у одной из пациенток в Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на вирус Эболы и другие известные болезни были отрицательными.

Замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что описанные симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни. По его словам, опасаться новой пандемии преждевременно. Он отметил, что это может быть соматическое неинфекционное заболевание, врожденная ломкость сосудов или проявление аутоиммунных заболеваний.