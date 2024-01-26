В рязанском лесопарке уберут детский аттракцион

«В рамках проведенной экспертизы осенью 2023 года горка признана аварийной из-за износа конструкции», — отметили в администрации.

В рязанском лесопарке детский аттракцион — деревянную горку на входе в парк. Об этом РЗН. Инфо рассказали в мэрии.

В комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова рязанцы спрашивали почему горка закрыта. По словам комментатора, люди едут к аттракциону с ватрушками и ледянками, а горка не работает.

«В рамках проведенной экспертизы осенью 2023 года горка признана аварийной из-за износа конструкции», — отметили в администрации.

Как рассказали в мэрии, летом 2024 года запланированы демонтажные работы. Разместят ли другой аттракцион на месте травмоопасной горки пока неизвестно — вопрос на стадии обсуждения.

Аттракцион установили в 2018 году за 800 тысяч рублей. Горка использовалась рязанцами меньше пяти лет, учитывая ковидный карантин 2020 года.