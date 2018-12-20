В Рязани открылась новогодняя деревня

В четверг, 20 декабря, в Лесопарке начала свою работу новогодняя деревня. Ее открыл Дед Мороз из Великого Устюга и глава Рязани Юлия Рокотянская.
«Новый год ассоциируется с праздниками, поздравлениями и подарками. Для рязанцев сделали большой подарок — новогоднюю деревню, которая будет работать все новогодние выходные», — отметила глава Рязани.
Она поздравила собравшихся с наступающим новым годом и пожелала счастья, улыбок и гармонии.
К поздравлениям присоединился и Дед Мороз из Великого Устюга.
Почетные гости посетили резиденцию Деда Мороза в Рязани, где Рокотянская загадала желание на новый год.
Также в Новогодней деревне открыли домики для мастер-классов и сувениров. Начали работать каток, горки для детей и взрослых, фотозоны и гастрономическая площадка.
Деревня проработает до 8 января. С 21 декабря до Лесопарка запустят бесплатные
Напомним, Рязань