Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
-5°
Сбт, 27
-3°
Вск, 28
-2°
ЦБ USD 89.52 0.86 27/01
ЦБ EUR 97.09 0.45 27/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
6 часов назад
759
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
6 384
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
9 424
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
13 948
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В ООН заявили, что хотят разобраться в ситуации с Ил-76

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) планирует разобраться, что случилось с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Равину Шамдасани.

«У меня нет ничего нового [по сравнению с заявлением УВКПЧ от 25 января]. Наш офис ищет информацию, стремясь понять и точно обосновать, что случилось», — сказала Шамдасани на брифинге в Женеве.

Представитель УВКПЧ отметила, что она не знает, просило ли ее организация Москву о доступе на российскую территорию в связи с «этим конкретным происшествием».

Ранее Госдума занялась подготовкой обращения к конгрессу США и немецкому Бундестагу в связи с авиакатастрофой военно-транспортного Ил-76 над Белгородской областью.