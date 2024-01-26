В ООН заявили, что хотят разобраться в ситуации с Ил-76

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) планирует разобраться, что случилось с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Равину Шамдасани.

«У меня нет ничего нового [по сравнению с заявлением УВКПЧ от 25 января]. Наш офис ищет информацию, стремясь понять и точно обосновать, что случилось», — сказала Шамдасани на брифинге в Женеве.

Представитель УВКПЧ отметила, что она не знает, просило ли ее организация Москву о доступе на российскую территорию в связи с «этим конкретным происшествием».

Ранее Госдума занялась подготовкой обращения к конгрессу США и немецкому Бундестагу в связи с авиакатастрофой военно-транспортного Ил-76 над Белгородской областью.