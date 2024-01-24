Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с крушением Ил-76

Госдума занялась подготовкой обращение к Конгрессу США и немецкому Бундестагу в связи с авиакатастрофой военно-транспортного Ил-76 над Белгородской областью. Об этом пишет Life.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, киевские власти, которые якобы сбили самолет, не пожалели собственных граждан.

«Надо разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединённых Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы их депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», — сказал Володин.

Напомним, что в самолете, по заявлениям российских властей, находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.