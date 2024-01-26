В Башкирии 12-летняя девочка оставила десять предсмертных записок

В Башкирии 23 января скончалась девочка, которая оставила десять предсмертных записок. Об этом сообщила Baza.

12-летняя школьница жила с мамой и бабушкой-пенсионеркой. Известно, что семья была благополучной. Девочка училась хорошо, побеждала в олимпиадах, ни с кем не ссорилась.

В день трагедии около четырех часов девочка осталась дома одна — бабушка уехала с внуком за продуктами. Через некоторое время они вместе с матерью школьницы вернулись домой и увидели ребенка лежащим на полу в крови. Девочке вызвали скорую, которая отвезла ее в Бирскую ЦРБ. Спасти девочку не удалось.

По словам полицейских, в квартиру к ребенку посторонние не заходили. В ее комнате нашли предсмертные записки для мамы, папы, бабушки, дяди и 5-6 одноклассников. Она написала каждому личное письмо, в котором попросила простить ее и никого не винить.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик покончил с собой перед Днем Рождения, оставив предсмертную записку своим родителям.