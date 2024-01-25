В Саратове родители нашли мертвым 9-летнего сына с предсмертной запиской

В Саратове родители обнаружили 9-летнего сына мертвым в квартире в Заводском районе. Об этом сообщил Shot 25 января.

В полшестого вечера родители вернулись домой и увидели, что сын мертв. Рядом с ним лежала записка с текстом: «Пока, мои мама и папа». На шее ребенка были следы удушения.

Отмечается, что 29 января ребенку должно было исполнится 10 лет.

Третьеклассник воспитывался в полной семье. У него есть две старшие сестры, которые живут отдельно. Отец и мать занимаются сборкой мебели. Близкие рассказали, что мальчик был веселый. С поведением в школе у него проблем не было.

Сейчас правоохранители изучают соцсети погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства несовершеннолетнего».