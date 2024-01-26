Преподаватель РГУ рассказал о мошенниках, которые представляются Игорем Мурогом

Мужчина рассказал изданию, что ему позвонил якобы и. о ректора вуза Игорь Мурог.

Преподаватель РГУ рассказал о мошенниках, которые представляются Игорем Мурогом. Об этом он рассказал в беседе с «КП-Рязань».

Мужчина рассказал изданию, что ему позвонил якобы и. о ректора вуза Игорь Мурог. Он сообщил подчиненному, что к нему есть несколько вопросов от службы безопасности. Какие конкретно, озвучить не может, так как сам уже дал подписку о неразглашении в ФСБ.

«Мысли о том, что у меня никогда не было его контактов в телефоне, что никогда я с ним не встречался и не общался, а также, почему ректор звонит через Telegram, ко мне пришли позже», — рассказал пострадавший.

После звонка лже-ректора мужчине позвонили якобы из службы безопасности и сообщили, что произошла утечка базы данных. В открытый доступ попали персональные данные около 500 человек.

«Что касается меня, то службе безопасности сейчас непонятно — потерпевший я или подозреваемый, так как от моего имени зафиксирована попытка перевода денег на Украину, порядка 350 тысяч рублей. Такая сумма имелась на одном из счетов банке», — пояснил мужчина.

После службы безопасности преподавателю позвонила якобы куратор из Центробанка. Она сообщила, что прямо сейчас идет операция по выявлению злоумышленника. Чтобы его взять нужно приехать в банк, получить меченые купюры с разрешения Следственного комитета. Через несколько минут по видеосвязи позвонил «следователь».

"Лицо не прятал, предоставил удостоверение. Более того, все до него звонившие тоже скидывали фото своих документов. Просили внимательно почитать, как бы не торопили, успокаивали. Я сказал, что мне нужно заехать домой, следователь находился на связи, не отключался. Говорил, что заходишь домой, никому ничего не говоришь, семье скажешь, что на работу. Едешь в банк, телефон на громкой, не отключаешь" — рассказал мужчина.

Несмотря на то, что «следователь» просил его никому ничего рассказывать, мужчина все-таки написал сообщение коллеге, чтобы тот сообщил ему номер телефона руководителя вуза. Он уже понимал, что что-то не так в этой истории. На мобильный не дозвонился, позвонил в приемную ректора, где секретарь всн сразу прояснил.

Отмечается, что незадолго до этого этого своих сбережений лишился другой ученый РГУ. Ему также поступил звонок якобы от ректора. В результате доцент одной из кафедр, обладатель медали «За безупречную службу в органах МВД» перевел со своего счета 750 тысяч рублей.

Ранее и.о. ректора РГУ Игорь Мурог предупредил, что от его имени мошенники похищают у людей деньги.