Ректор РГУ Игорь Мурог предупредил, что от его имени мошенники похищают у людей деньги

Ректор Рязанского госуниверситета Игорь Мурог предупредил рязанцев о том, что мошенники от его имени обманом похищают у людей деньги. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Мурог рассказал, что мошенники создают фейковые аккаунты и пишут людям сообщения, используя фразы: «сотрудники ФСБ хотят с Вами пообщаться», «в ближайшее время должен связаться куратор ФСБ, у него есть вопросы по поводу безопасности» и тому подобные. Далее в телефонном разговоре они узнают про банковские счета и вклады, убеждают снять и внести их на определенные реквизиты.

«Если сомневаетесь, позвоните мне на личный телефон или в приемную ректора РГУ по тел.: 8 (4912)97-15-15 добавочный 1021», — пишет ректор.

Ранее мошенники продавали медсестрам и студентам «медицинские курсы повышения квалификации» от имени руководителя одного из медицинских учебных заведений Рязанской области.

Фото со страницы Игорь Мурога