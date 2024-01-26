Politico: ЕС лишит Венгрию права голоса из-за блокировки помощи Киеву

Речь идет о 50 млрд евро, которые хотят выделить в феврале.

Евросоюз намерен лишить Венгрию права голоса в том случае, если премьер-министр страны Виктор Орбан не перестанет блокировать помощь Украине. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на газету Politico.

«Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение на февральском саммите, использование седьмой статьи для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», — сказал один из дипломатов ЕС, слова которого приведены в статье.

Речь идет о соглашении по вопросу увеличения многолетнего бюджета на 2024-2027 года, который включает в себя 50 млрд евро помощи для Украины.