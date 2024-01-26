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В Латвии заявили, что ЕС может выделить Украине 50 миллиардов евро на следующей неделе
Соглашение будет основано либо на договоренности всех 27 стран ЕС, либо на «другом механизме».

В Латвии заявили, что ЕС может выделить Украине 50 миллиардов евро на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС.

Президент Латвии заявил, что европейские лидеры могут на следующей неделе согласовать выделение Украине 50 млрд евро.

Соглашение будет основано либо на договоренности всех 27 стран ЕС, либо на «другом механизме». В декабре этот пакет помощи заблокировала Венгрия, поэтому 1 февраля лидеры ЕС соберутся на саммит, где вновь затронут проблему.