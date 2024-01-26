На ОКБ имени Семашко подали в суд за неоплаченные работы по госконтракту

Организация требует выплатить 35 миллионов рублей.

Подрядчик подал в суд на ОКБ имени Семашко за то, что медучреждение не оплачивает работы по госконтракту. Как пишет «Областная рязанская газета», подрядная организация ООО «АльянсСтрой» требует выплатить ей 35 миллионов рублей.

Подрядчик заключил договор в 2022 году. По нему он обязался выполнить капитальные работы по электрике в поликлинике ОКБ имени Семашко на улице проф. Никулина. В феврале 2023 года подрядчик отчитался о проделанной работе и предоставил отчетную документацию заказчику. Однако деньги компания до сих пор не получила. Подрядчик опасается, что заказчик использует не предусмотренное проектом дополнительное электрооборудование. Оно, по мнению истца, может привести к перегрузке электросети, короткому замыканию и пожару.

Напомним, в реанимации рязанской больницы имени Семашко в июне 2021 года произошел пожар. Во время него погибли три пациента, еще одна женщина умерла спустя три дня.