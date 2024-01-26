Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
-4°
Сбт, 27
-3°
Вск, 28
-2°
ЦБ USD 88.66 0.38 26/01
ЦБ EUR 96.64 0.47 26/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
3 часа назад
466
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
6 254
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
9 298
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
13 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На ОКБ имени Семашко подали в суд за неоплаченные работы по госконтракту
Организация требует выплатить 35 миллионов рублей.

Подрядчик подал в суд на ОКБ имени Семашко за то, что медучреждение не оплачивает работы по госконтракту. Как пишет «Областная рязанская газета», подрядная организация ООО «АльянсСтрой» требует выплатить ей 35 миллионов рублей.

Подрядчик заключил договор в 2022 году. По нему он обязался выполнить капитальные работы по электрике в поликлинике ОКБ имени Семашко на улице проф. Никулина. В феврале 2023 года подрядчик отчитался о проделанной работе и предоставил отчетную документацию заказчику. Однако деньги компания до сих пор не получила. Подрядчик опасается, что заказчик использует не предусмотренное проектом дополнительное электрооборудование. Оно, по мнению истца, может привести к перегрузке электросети, короткому замыканию и пожару.

Напомним, в реанимации рязанской больницы имени Семашко в июне 2021 года произошел пожар. Во время него погибли три пациента, еще одна женщина умерла спустя три дня.