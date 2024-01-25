Власти Норвегии призвали готовиться к войне с Россией

Министр обороны государства считает, что страна должна подготовить «сильную национальную оборону».

Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что государство должно увеличить расходы на обороны из-за возможной войны с Россией. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам Кристофферсена, Норвегия должна подготовить «сильную национальную оборону», чтобы успешно противостоять «неопределенному и непредсказуемому миру».

Также министр обороны ответил, что Россия наращивает запасы вооружения значительно быстрее, чем ожидало НАТО.

Ранее готовиться к войне с Россией призвали власти Германии.