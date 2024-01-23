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Власти Германии призвали готовиться к войне с Россией
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться. Сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF. Отмечается, что Германия уже работает в этом направлении, как и ее союзники в НАТО.

Также Писториус предложил сформировать немецкую бригаду в Прибалтике, которая к 2027 году должна стать полностью боеспособной.