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В США объявили об ужесточении антироссийских санкций
Штаты будут добиваться лишение России доступа к ключевым компонентам производства вооружений.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил, что штаты намерены и далее ужесточать антироссийские санкции. Об этом сообщило ТАСС.

О’Брайен обратил внимание на то, что Штаты будут добиваться лишение России доступа к ключевым компонентам производства вооружений.

«Теперь нам нужно ужесточить наши санкции, и мы будет повышать издержки для российского экспорта и продолжать сокращать ее [России] доступ к ключевым компонентам для производства вооружений», — сказал американский дипломат во время выступления в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла*.

«Посмотрите, российское экономическое руководство очень талантливо, оно помогает прикрывать действия президента [России Владимира] Путина до сих пор», — сказал О’Брайен.

Дипломат отметил, что импорт России остался примерно на том же уровне, что и до начала вооруженного конфликта на Украине, «что не то же самое, что уровень импорта, который предполагала бы военная экономика».

Ранее сообщали о том, что ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций.

* Германский фонд Маршалла — признан российскими властями нежелательной организацией