FT: ЕС готовит 13-пакет санкций против России

По данным газеты, в пакет антироссийских санкций войдет набор ограничений в отношении юридических и физических лиц из России.

ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что вместе с пакетом ограничений для РФ Евросоюз намерен также добавить давно откладываемое соглашение о выделении Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет.

По данным газеты, в пакет антироссийских санкций войдет набор ограничений в отношении юридических и физических лиц из России.

Другие части пакета также могут смягчить. Это будет сделано для того, чтобы заручиться поддержкой членов ЕС, поскольку предыдущие попытки некоторых стран-членов блока нацелиться на экспорт российского ядерного топлива и СПГ в ЕС окончились провалом.