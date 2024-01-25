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В рязанском онкодиспансере прокомментировали информацию об огороженных шлагбаумом парковках
По информации учреждения, их огородили из-за того, что там стали оставлять машины жители близлежащих домов и организаций.

В рязанском онкодиспансере прокомментировали информацию об огороженных шлагбаумом парковках.

По информации учреждения, сформированы новые правила пользования парковками.

На данный момент в центре есть две парковки.

Первая находится на территории диспансера. Проезд на нее осуществляется только для высадки пациентом, там нельзя оставлять машины.

Парковка для пациентов и их родственников находится через дорогу. «Ранее въезд на нее был свободным, но в связи с тем, что парковкой пользуются жители близлежащих домов и организаций, пациентам диспансера стало негде оставлять транспорт, поэтому было принято решение оставить въезд только для пациентов», — об этом сообщили в онкоцентре.

Автомобиль на этой парковке можно оставить с 7:00 до 19:00. Для этого нужно предъявить охране пропуск, который выдается лечащим врачом или администратором на первом этаже главного корпуса. «Основанием для выдачи является запись на прием, госпитализацию или нахождение в стационаре онкодиспансера», — заявили в учреждении.