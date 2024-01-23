В рязанском онкодиспансере парковку оградили шлагбаумом и разрешили въезд только по пропускам

В начале января стоянка была открыта.

В рязанском онкодиспансере парковку оградили шлагбаумом и организовали въезд только по пропускам. Об этом сообщила читательница в редакцию РЗН.Инфо.

По словам женщины, в начале января стоянка была открыта.

«Тетенька, которая сидит на посту и открывает шлагбаум, на наши вопросы, где взять пропуск, ответила: „Задолбали со своими пропусками“ и отказалась разговаривать», — написала рязанка.

По ее словам, после звонка начальнику охраны им разрешили заехать без пропуска. А на вопрос про документ ответили: «Мало ли что там написано».

«Я привезла родственника в больницу, а встать на стоянку, чтобы его подождать уже не смогу?» — задается вопросом читательница.