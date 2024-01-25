В Рязани нашли самый очищенный от снега и льда тротуар

Фотография сделана на улице Горького, рядом со зданием областной прокуратуры.

В Рязани нашли самый очищенный от снега и льда тротуар. Фотографию РЗН. инфо прислали читатели.

«Самая чистая территория в Рязани — возле прокуратуры», — отметила пользователь. Фотографии сделаны на улице Горького.

При этом подчеркивается, что территории рядом со зданиями правительства региона и городской администрации не очищены от льда настолько качественно.

Ранее горожане регулярно жаловались на неочищенные, покрытые наледью дороги и тротуары. Во вторник, 23 января, в травмпункт БСМП с переломами и вывихами обращались 110 человек — число стало рекордным за три месяца.