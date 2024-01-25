В Госдуме запретили увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Ранее эта норма распространялась на родителей детей до 14 лет. Авторы законопроекта отмечали, что дети до 16 лет еще нуждаются в помощи родителей.

В Госдуме запретили увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее эта норма распространялась на родителей детей до 14 лет. Авторы законопроекта отмечали, что дети до 16 лет еще нуждаются в помощи родителей.

«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — говорится в сообщении.

Ранее законопроект приняли в первом чтении.