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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете увольнять одиноких родителей

В первом чтении приняли законопроект о запрете увольнять одинокого родителя, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на данный момент эта норма распространяется на родителей детей до 14 лет.

Он добавил, что дети до 16 лет еще нуждаются в помощи родителей.

«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей с ребенком до 16 лет.