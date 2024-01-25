Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-2°
Сбт, 27
-1°
ЦБ USD 88.66 0.38 26/01
ЦБ EUR 96.64 0.47 26/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 822
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 887
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
13 401
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
15 296
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили учредить пожизненных пансион для вдов погибших офицеров ВС РФ
Такое предложение сделал Виталий Милонов.

В Госдуме предложили учредить пожизненных пансион для вдов погибших офицеров ВС РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Виталия Милонова.

Политик напомнил, что когда-то в России существовала практика содержания государством вдов и детей героев, павших в войнах.

«Я думаю, нам надо как-то по-новому посмотреть на поддержку семей погибших. Вдовы наших офицеров, особенно таких квалифицированных, как пилоты, могли бы получить от страны пожизненный пансион. А дети, уверен, станут новыми офицерами, достойными памяти своих отцов-героев», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили включать еще не родившихся детей бойцов, погибших в СВО, в список выплат по госстрахованию.