В Госдуме предложили учредить пожизненных пансион для вдов погибших офицеров ВС РФ

Такое предложение сделал Виталий Милонов.

В Госдуме предложили учредить пожизненных пансион для вдов погибших офицеров ВС РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Виталия Милонова.

Политик напомнил, что когда-то в России существовала практика содержания государством вдов и детей героев, павших в войнах.

«Я думаю, нам надо как-то по-новому посмотреть на поддержку семей погибших. Вдовы наших офицеров, особенно таких квалифицированных, как пилоты, могли бы получить от страны пожизненный пансион. А дети, уверен, станут новыми офицерами, достойными памяти своих отцов-героев», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили включать еще не родившихся детей бойцов, погибших в СВО, в список выплат по госстрахованию.