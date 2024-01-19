В Госдуме хотят включать еще не родившихся детей бойцов, погибших в СВО, в список выплат по госстрахованию. Об этом в Telegram-канале сообщил Андрей Турчак.
По его словам, в Госдуму внесли поправки, которые включат еще не родившихся детей бойцов, погибших во время спецоперации, в список получателей выплат по госстрахованию.
По его словам, внесенные поправки, защитят права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат.
«Речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена. Действующее законодательство не включает неродившихся детей в список получателей выплат по госстрахованию. Законом предполагается, что выплаты должны быть распределены в течение 15 дней после получения необходимых документов. Если ребенок не родился в этот период, он уже на такие выплаты рассчитывать не может», — написал Турчак.
Отмечается, что поправки вносятся ко второму чтению законопроекта, уравнивающего порядок страхования жизни и здоровья всех участников СВО.