Путин выступил за то, чтобы в России семьи «рожали пораньше»

Для того, чтобы успеть родить 2-3 детей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что семьи нужно создавать раньше, чтобы не было «отложенного первого ребенка» и можно было родить второго и третьего. Об этом сообщило ТАСС.

Путин отметил, что десять лет назад только 50% женщин хотели создать карьеру, сейчас это количество выросло до 77%. По мнению главы государства, это ведет к демографическому кризису.

«Итак, сначала получить образование, потом высшее образование, потом постобразование, потом сделать первые шаги в карьере, добиться какого-то результата. И все важно, и все нужно, и вроде бы правильно. И это называется отложенный первый ребенок. Поэтому первый ребенок появляется где-то в 30. На второго уже нет ни сил, ни времени. А для того, чтобы обеспечить рост народного населения, это как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», — заявил Путин на на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Путин отметил, что рождение ребенка это сложный процесс, в особенности для женщин, поэтому правительство старается помогать семьям. В качестве примера он привел введение маткапитала на первого ребенка.

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