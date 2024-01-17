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В Госдуме предложили «наказывать» за разводы штрафом или отправкой в зону СВО

В Госдуме предложили «наказывать» за разводы штрафом или отправкой в зону СВО. Такое предложение сделал депутат Виталий Милонов.

17 января в комитете Госдумы по делам семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обсуждали инициативу о выплатах в 10 тысяч рублей молодоженам, которые вступят в брак до 35 лет. Депутат Милонов заявил, что он «на стороне добра» и предложил наказывать тех, кто разводится.

По его словам, в России главная проблема в том, что разводов больше, чем браков, а значит, нужно наказывать тех, кто хочет этот брак расторгнуть:

«Штраф в 100 тысяч или обязательные работы — в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», — заявил депутат.