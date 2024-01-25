На трассе в Рязанской области образовалась крупная пробка из-за смертельной аварии

«Очень большая пробка на трассе М-5, в сторону Шилово», — написал автор поста.

На трассе в Рязанской области образовалась крупная пробка из-за смертельной аварии. Об этом сообщили в Telegram-канале Rzn Life.

«Очень большая пробка на трассе М-5, в сторону Шилово», — написал автор поста.

Напомним, авария случилась днем 25 января на 285-ом километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб 43-летний мужчина.