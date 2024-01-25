В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Столкнулись три автомобиля.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария случилась 25 января, примерно 11:30, в Шиловском районе, на 285-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 43-летний житель Шацкого района, на автомобиле «Тагаз», столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, по управлением 38-летнего жителя Беларуси и грузовым автомобилем «ГАЗель», под управлением 48-летнего жителя Ульяновской области.

В результате водитель автомобиля «Тагаз» от полученных травм погиб на месте ДТП.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.