Дело ивановца, который убил и избил нескольких рязанок в 1997 году, передали в суд

По данным следствия, в марте 1997 года ивановец проник в дом двух пожилых женщин в селе Аннино Михайловского района с целью убийства и ограбления. Он избивал потерпевших, требуя у них деньги и другие ценные вещи. Одна из женщин скончалась на месте происшествия, вторая потеряла сознание. Перед уходом мужчина связал ее и сбросил в подпол. Мужчина украл 1,7 тыс. рублей и покинул Рязанскую область.

Дело ивановца, который убил и избил нескольких рязанок в 1997 году, передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в марте 1997 года ивановец проник в дом двух пожилых женщин в селе Аннино Михайловского района с целью убийства и ограбления. Он избивал потерпевших, требуя у них деньги и другие ценные вещи. Одна из женщин скончалась на месте происшествия, вторая потеряла сознание. Перед уходом мужчина связал ее и сбросил в подпол. Мужчина украл 1,7 тыс. рублей и покинул Рязанскую область.

Преступник длительное время находился в федеральном розыске. Его арестовали только в августе 2023 года.

«Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, мужчина был полностью изобличен в совершении инкриминируемых ему преступлений, совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — написали в сообщении.