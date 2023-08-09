Ивановца арестовали за убийство и избиение рязанок в 1997 году

52-летнего жителя Ивановской области арестовали по подозрению преступлении, которое было совершено в 1997 году.

В марте ранее судимый за кражи и грабеж 26-летний обвиняемый приехал в Михайловский район Рязанской области из соседнего региона — Ивановской области. Вечером он проник в несколько домов пенсионерок, где избил женщин в том числе металлическим предметом, а после забрал у них деньги (общая сумма 1,7 тысяч рублей) и ценные вещи. Через некоторое время одна из пенсионерок скончалась от полученных травм.

«Длительное время мужчина находился в федеральном розыске. Целенаправленная работа следственных органов позволила установить местонахождение фигуранта. Получены показания косвенных свидетелей преступлений, которые смогли описать преступника, а также подтвердить нахождение в доме, где он проживал, части похищенных предметов. Во время очередной проверки по федеральным базам было установлено, что виновное лицо отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления», — сообщили в следкоме.

Известно, что мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство из корыстных побуждений (часть 3 статьи 30, пункты «а, з» части 2 статьи 105, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

Расследования дела продолжается.