Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
993
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 479
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 514
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 004
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Ивановца арестовали за убийство и избиение рязанок в 1997 году

52-летнего жителя Ивановской области арестовали по подозрению преступлении, которое было совершено в 1997 году.

В марте ранее судимый за кражи и грабеж 26-летний обвиняемый приехал в Михайловский район Рязанской области из соседнего региона — Ивановской области. Вечером он проник в несколько домов пенсионерок, где избил женщин в том числе металлическим предметом, а после забрал у них деньги (общая сумма 1,7 тысяч рублей) и ценные вещи. Через некоторое время одна из пенсионерок скончалась от полученных травм.

«Длительное время мужчина находился в федеральном розыске. Целенаправленная работа следственных органов позволила установить местонахождение фигуранта. Получены показания косвенных свидетелей преступлений, которые смогли описать преступника, а также подтвердить нахождение в доме, где он проживал, части похищенных предметов. Во время очередной проверки по федеральным базам было установлено, что виновное лицо отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления», — сообщили в следкоме.

Известно, что мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство из корыстных побуждений (часть 3 статьи 30, пункты «а, з» части 2 статьи 105, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

Расследования дела продолжается.