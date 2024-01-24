В Рязани одобрили застройку поселка Шлаковый в районе железной дороги

Застройку поселка Шлаковый в районе железной дороги одобрили по итогам слушаний. Заключение комиссии опубликовали в среду, 24 января.

Согласно документу, мэру Рязани рекомендовали утвердить изменения в «Проект планировки территории отдельных районов города (1-я очередь — поселок Шлаковый)».

Напомним, в новый проект внесли строительство поликлиники. Кроме того, около железной дороги вдоль Северного переулка появится три 25-этажки и одна 20-этажка, подземные и наземные парковки и детский сад на 130 мест.