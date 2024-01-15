В поселке Шлаковый появится еще четыре многоэтажки с надземными и подземными парковками

В управлении земельных ресурсов и имущественных отношений прошли публичные слушания по строительству еще одного квартала.

В понедельник, 15 января, в управлении земельных ресурсов и имущественных отношений прошли публичные слушания по строительству еще одного квартала с четырьмя многоэтажками с надземными и подземными парковками.

Как отметил представитель застройщика ООО «НикоСтрой», план строительства был изменен в связи с строительством поликлиники. Поэтому около железной дороги вдоль Северного переулка появится три 25-этажки и одна 20-этажка, подземные и наземные парковки в общей сложности на 2119 мест, детский сад на 130 мест, детская поликлиника на 240 мест. Кроме того, планируется озеленить территорию, построить спортплощадки и шумоизоляционные экраны.

Жители поселка удивились, что уже построят детскую поликлинику вместо взрослой. Представитель администрации отметил, что пока по этому вопросу принимается решение. А также задали вопросы по парковкам, детскому саду и шумоизоляции от ЖД. Кроме того, представители власти подчеркнули, что выезд со Славянского проспекта и Телевизионной через ЖД пути в сторону Дашково-Песочни останется.

В городской думе прокомментировали информацию о строительстве поликлиники в поселке Шлаковый. В гордуме отметили, что планируют строить именно взрослую поликлинику, а не детскую.

Напомним, рязанцы записывали видеообращение к Путину против точечной застройки поселка Шлакового.