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Опубликовано заключение комиссии по итогам слушаний о строительстве дублера Муромского шоссе
Согласно документу, все предложения и замечания собравшихся комиссия учла и направила протокол слушаний в управление градостроительства и архитектуры.

Опубликовано заключение комиссии по итогам слушаний о строительстве дублера Муромского шоссе в Рязани. Его официально разместили в среду, 24 января.

Согласно документу, все предложения и замечания собравшихся комиссия учла и направила протокол слушаний в управление градостроительства и архитектуры.

По итогам собрания, мэру Рязани рекомендовано направить «Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети в районе улицы Быстрецкая — Муромское шоссе» на доработку.

Напомним, планируется построить дублер Муромского шоссе, а также расширить улицу Быстрецкую и проложить сквозные проезды между дорогами. Кроме того, предлагется проложить прямой проезда по улице Кальной до Муромского шоссе через ручей Быстрец.

На публичных слушаний участники выступили против проекта.