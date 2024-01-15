В Рязани прошли публичные слушания по строительству дублера Муромского шоссе

На собрании присутствовали более 50 рязанцев.

В понедельник, 15 января, в управлении земельных ресурсов и имущественных отношений прошли публичные слушания по строительству дублера Муромского шоссе. На собрании присутствовали более 50 рязанцев, многие толпились в дверях из-за нехватки мест в кабинете.

Представитель компании-проектировщика рассказал, что на данный момент в первый этап входит установка красных линий (прим. ред. — территории общего пользования), максимально широких, чтобы другие застройщики не захотели построить магазины и дома вместо дорог. В будущем в планах сделать четырехполосное шоссе, вдоль которого будут тротуары и озеленение.

«Предусмотрено еще строительство светофора на перекрестке за школой № 75. Расширение улицы Быстрецкой, проездов по улице Кальной до Муромского шоссе. Это только проект и он будет еще уточняться», — подчеркнул рассказывающий.

Представитель администрации отметил, что в красные линии входят не только проезжие части, но и пешеходы, тротуары, скверы, парковочные места.

Жители Кального посетовали, что установив красные линии, придется снести детские площадки и парковки, которые уже существуют. Представители опровергли это мнение и добавили, что при проектировании будут учитываться эти факты. Рязанцы предложили убрать красную линию от домов по улице Быстрецкая №№ 22 и 22 к.1 и провести в обход сада № 36 и «Парусов». Представители власти отметили, что это сделать невозможно.

Под конец публичных слушаний рязанцы отметили, что власть их не слышит и не хочет сделать альтернативную схему проекта.

Ранее стало известно, что в Рязани появится дублер Муромского шоссе.