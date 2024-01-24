Над Белгородской областью развернули еще один самолет с украинскими пленными

В нем находились 80 украинцев.

В Белгородской области развернули самолет Ил-76 с 80 пленными украинцами. Об этом сообщил журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале со ссылкой на главу Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Самолет развернули после крушения первого самолета Ил-76 с 65 пленными ВСУ. Парламентарий уверяет, что его сбили тремя ракетами.

«Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства», — сказал Картаполов в ходе заседания в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с крушением Ил-76.