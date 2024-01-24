Госдума отклонила законопроект о штрафах за выгул потенциально опасной собаки без намордника

Отказ объяснили тем, что КоАП РФ в июне 2023 года был дополнен статьей о несоблюдении требований к содержанию животных, устанавливающей ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу.

Госдума отклонила законопроект о штрафах за выгул потенциально опасной собаки без намордника. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагал установить штрафы за такое нарушение до 30 тыс. рублей.

Отказ объяснили тем, что КоАП РФ в июне 2023 года был дополнен статьей о несоблюдении требований к содержанию животных, устанавливающей ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу.

Напомним, предложение о штрафах за выгул собак без намордника сделали в июле 2023 года.