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В России планируют ввести штраф за выгул собак без намордника

В России планируют ввести штраф за выгул собак без намордника. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой официальный документ.

Отмечается, что штраф за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка составит от одной до трех тысяч рублей. Законопроект поддержал кабмин.

Изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Уточняется, что к потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.

По словам издания, сейчас выгул животных регулируется только на уровне регионального законодательства, а во многих субъектах штрафов до сих пор нет.

«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — приводят «Известия» слова автора законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Он утверждает, что федеральный закон необходим, потому что он обеспечит безопасность граждан.

Напомним, что жители Кального пожаловались на стаю собак, которая терроризирует их более пяти лет. Также ранее сообщалось, что в Кальном четырехлетнего мальчика покусала собака.