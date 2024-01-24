Детский омбудсмен прокомментировала драку школьниц в Рязанской области

Анжелика Евдокимова поблагодарила полицию за оперативную отработку этой ситуации, установление всех участников.

Детский омбудсмен Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала драку школьниц. Публикация появилась в Telegram-канале уполномоченной.

Инцидент произошел в Рыбновском районе.

«Выражаю благодарность полиции за оперативную отработку этой ситуации, установление всех участников. Следующий этап — рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности и работа с семьями и школой», — написала Евдокимова.

Также омбудсмен обратила внимание на поведение очевидцев драки. «Вокруг стояли еще ребята — некоторые поощряли происходящее, другие просто смотрели, кто-то снимал и публиковал видео. Никто из них не звал взрослых и не пытался остановить конфликт», — сказала уполномоченная.

Евдокимова призвала родителей «учить детей разрешать конфликты не физически, а путем диалога, конструктивно».

«А сейчас подростки, которых взрослые не научили этому, попали в поле зрения полиции и могут понести ответственность», — сказала омбудсмен.