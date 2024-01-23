Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-5°
Срд, 24
Чтв, 25
-1°
ЦБ USD 87.92 -0.05 24/01
ЦБ EUR 95.83 -0.06 24/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
4 746
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
7 787
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
12 321
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
14 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области засняли драку двух школьниц
По словам автора поста, видео было снято в Рыбном.

В Рязанской области засняли драку двух школьниц. Видеозапись опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По словам автора поста, видео было снято в Рыбном. На кадрах видно, как между собой дерутся две девочки. Одна из них постоянно нападает на другую. Во время драки нападавшую поддерживает толпа других подростков.

Всего на видео попали более 10 детей. Нападавшую девочку оттащили только спустя пару минут.

Видео можно посмотреть по ссылке.