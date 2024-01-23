В Рязанской области засняли драку двух школьниц

По словам автора поста, видео было снято в Рыбном.

В Рязанской области засняли драку двух школьниц. Видеозапись опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По словам автора поста, видео было снято в Рыбном. На кадрах видно, как между собой дерутся две девочки. Одна из них постоянно нападает на другую. Во время драки нападавшую поддерживает толпа других подростков.

Всего на видео попали более 10 детей. Нападавшую девочку оттащили только спустя пару минут.