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Малков раскритиковал мэрию Рязани за уборку города от снега и наледи

Губернатор Рязанской области Павел Малков раскритиковал мэрию областного центра за действия по уборке дорог и тротуаров от снега и наледи. Об этом сообщил ТКР.

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин ответил главе региона на заседании облправительства.

По словам чиновника, администрация организовала оперштаб, запустила мессенджеры, чтобы быстро реагировать на обращения граждан. К уборке и вывозу снега привлекают дополнительную технику, ежесуточно вывозят по пять кубометров снега.

На это Малков спросил, почему спустя несколько дней после окончания снегопада продолжают испытывать неудобство при перемещениях по городу. По мнению губернатора, несмотря на сложные погодные условия — быстрые перепады температуры, метель, снег — готовность к ликвидации последствий была низкой. Глава региона поставил задачу максимально быстро устранить ошибки.

Еще одна тема, на которой отдельно остановился губернатор — соблюдение как министерствами, так и главами муниципалитетов бюджетной дисциплины.

«В этом году спрос будет жестким. Доведение средств до муниципальных образований должно быть быстрым, а с глав будет строгий спрос за грамотное администрирование полученными субсидиями», — предупредил Малков.