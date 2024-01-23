В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли два человека

Во вторник, 23 января, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району города пять ракет.

В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 23 января, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району города пять ракет, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате атаки погибли два человека.

Ранее в Ясиноватском районе Донецка после атаки погибли два пенсионера.