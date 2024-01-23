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В Донецкой Народной Республике при обстреле ВСУ погибли два пожилых человека
Жертвами стали мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения.

В Донецкой Народной Республике при обстреле ВСУ погибли два пожилых человека. Об этом сообщил портал «Регнум» со ссылкой на главу Ясиноватского муниципального округа Дмитрия Шевченко.

«В результате очередного обстрела Ясиноватой погибли два человека — мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения», — сообщил Шевченко.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 23 января сообщил о двух атаках ВСУ на Ясиноватский район.