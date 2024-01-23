В Донецкой Народной Республике при обстреле ВСУ погибли два пожилых человека

Жертвами стали мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения.

В Донецкой Народной Республике при обстреле ВСУ погибли два пожилых человека. Об этом сообщил портал « Регнум » со ссылкой на главу Ясиноватского муниципального округа Дмитрия Шевченко.

«В результате очередного обстрела Ясиноватой погибли два человека — мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения», — сообщил Шевченко.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 23 января сообщил о двух атаках ВСУ на Ясиноватский район.