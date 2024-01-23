В Донецкой Народной Республике при обстреле ВСУ погибли два пожилых человека
Жертвами стали мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения.
В Донецкой Народной Республике при обстреле ВСУ погибли два пожилых человека. Об этом сообщил портал «
«В результате очередного обстрела Ясиноватой погибли два человека — мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения», — сообщил Шевченко.
Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 23 января сообщил о двух атаках ВСУ на Ясиноватский район.