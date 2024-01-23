Рязанцы пожаловались на состояние остановок в городе

Рязанцы жалуются на ледяные бугры и непосыпанные дорожки.

Рязанцы пожаловались на состояние остановок в городе. Об этом они написали в соцсетях.

Одна из жалоб появилась в группе «Новости Рязани Вконтакте». Там рязанка предложила жителям оценить состояние дороги на остановке «Дом художника». На кадрах видно, что дорога покрыта льдом и на ней образовались ледяные бугры.

Также в Telegram-канале «Рязань» появилось видео с остановки на площади Театральной. На кадрах видно, что дорога полностью покрыта льдом и люди с трудом по ней передвигаются.

Ранее уборку города от снега и наледи раскритиковал Павел Малков.