Фуры снова заблокировали выезд из рязанского поселка Соколовка
На размещенных кадрах видно, что транспортным средствам проехать невозможно.
Фуры снова заблокировали выезд из рязанского поселка Соколовка. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».
"Так почти каждый день. Выезд из Соколовки в районе Зельгросса", — написал автор поста.
Грузовые машины перекрыли выезд с улицы Тепличной на Восточную окружную.
На размещенных кадрах видно, что транспортным средствам проехать невозможно.
Жители жалуются на похожие ситуации ежедневно.