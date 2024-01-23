Фуры снова заблокировали выезд из рязанского поселка Соколовка

На размещенных кадрах видно, что транспортным средствам проехать невозможно.

Фуры снова заблокировали выезд из рязанского поселка Соколовка. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

"Так почти каждый день. Выезд из Соколовки в районе Зельгросса", — написал автор поста.

Грузовые машины перекрыли выезд с улицы Тепличной на Восточную окружную.

На размещенных кадрах видно, что транспортным средствам проехать невозможно.

Жители жалуются на похожие ситуации ежедневно.