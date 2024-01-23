Мэрия прокомментировала распыление перцового баллончика в рязанской школе

Как отметили в ведомстве, администрация школы приняла оперативные меры по устранению последствий.

Рязанская мэрия прокомментировала редакции РЗН. инфо распыление перцового баллончика в школе № 39.

Как отметили в ведомстве, администрация школы приняла оперативные меры по устранению последствий.

«Закрыты двери в классные кабинеты, проведено проветривание помещений. По согласованию с родителями педагоги отпустили учащихся домой», — сообщили в мэрии.

Кроме того, администрация города проведет проверку по случившемуся. Напомним, ранее появилась информация, что в рязанской школе № 39 распылили перцовый баллончик.