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В рязанской школе № 39 распылили перцовый баллончик
Учебный процесс продолжается, несмотря на запах.

В рязанской школе № 39 распылили перцовый баллончик. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили ученики.

Как рассказали школьники, перцовый баллончик распылил пятиклассник на цокольном этаже около раздевалок. Учебный процесс продолжается, несмотря на запах.

«Запах пошел наверх и дошел до четвертого этажа. Сейчас в школе открыли окна по просьбе завуча. Некоторые ходят в масках», — отметили ученики.

Кроме того, они подчеркнули, что на данный момент запах выветрился, но там, где распылили, все еще есть.

Редакция РЗН. инфо позвонила директору школы № 39. Однако комментировать ситуацию она не стала и сказала, что находится на уроке.