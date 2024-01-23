Bloomberg: конфискация замороженных российских активов не поможет Украине

По мнению авторов агентства, в лучшем случае Киев сможет получить конфискованное через многие годы и даже десятилетия.

Обсуждаемая на Западе возможность конфискации замороженных российских активов не поможет Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению авторов агентства, в лучшем случае Киев сможет получить конфискованное через многие годы и даже десятилетия.

Автор статьи считает, что США и ЕС при этом будут использовать обещания разблокировки активов, чтобы не выделять новую военную помощь.

Ранее стало известно, что ЕС начал работу по разморозке российских активов в пользу Украины.