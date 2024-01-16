ЕС начал работу по разморозке российских активов в пользу Украины

Еврокомиссия предложила план по российским активам в конце года: по задумке Брюсселя, пока речь идет об аккумулировании прибыли на отдельных счетах.

ЕС начал работу по разморозке российских активов в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Бельгийский министр финансов заявил, что в Евросоюзе началась техническая работа по реализации предложения об использовании доходов от замороженных российских активов в интересах Украины.

Отмечается, что Еврокомиссия предложила план по российским активам в конце года: по задумке Брюсселя, пока речь идет об аккумулировании прибыли на отдельных счетах.